Путин поспешил с ракетным ударом: в ВСУ рассказали новые подробности атаки РФ

Президент России Владимир Путин рассчитывал нанести ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины в холодное время года, но подрыв Крымского моста заставил его действовать быстрее.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона на Youtube-канале ТСН.

"Еще тепло на улице. Возможно, они хотели сделать это чуть позже, но ситуация с Крымским мостом подогрела кровожадность кремлевского диктатора, и с 6 утра видим одну из самых массированных ракетных атак", — подчеркнул он.

По словам спикера Воздушных сил, для ударов по Украине враг применяет высокоточные ракеты Х101 и Х555, запускаемые со стратегических бомбардировщиков из Каспийского региона. Также россияне применяют ракеты "Калибр" из Черного моря, а еще "Искандер", С300 и "Торнадо".

"Мы видим, что цели – объекты энергетической инфраструктуры. Хочу напомнить, сколько стоит одна ракета: "Калибр" – 6 млн долларов, Х101 – 13 млн долларов. Можете представить, сколько сейчас они миллионов выпускают... Ничего не жалко для того, чтобы внести панику и сломать в тылу внутри страны. Не удается это сделать с армией, они хотят воевать против украинского народа", — заявил Игнат.

Спикер Воздушных сил объяснил, откуда и как оккупанты бьют ракетами по Украине:

"Они взлетают обычно из района Астрахани, залетают на север Каспийского моря и оттуда совершают пуски. Ракеты Х101 могут преодолевать расстояние в 5500 км. Неважно, откуда их запускают, важно откуда прокладывают маршрут, как пытаются ракеты обмануть нашу систему противовоздушной обороны. Понятно, что враг накануне обстрелов осуществляет воздушную и космическую разведку, осуществляет наземную разведку и выискивает слабые места нашей ПВО. Ракета летит не по прямой, она может кружить, в зависимости от того, какой маршрут ей зададут и как будут управлять, чтобы она не была сбита. Такие тактические приемы враг применяет, наши зенитчики противодействуют таким ходам и вылавливают их на разных направлениях".

Ракетная атака РФ

Россия 10 октября нанесла массированный ракетный удар по ряду городов Украины, в частности по Киеву, Запорожью и Днепру. В результате атак зафиксированы человеческие жертвы.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что 10 октября Россия выпустила по Украине 83 ракеты. Из них 43 сбила противовоздушная оборона. Кроме того, зафиксировано 12 дронов-камикадзе, девять из них сбиты.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в результате российских обстрелов в Украине есть погибшие и раненые. Глава государства призвал украинцев не покидать укрытий, быть сильными и беречь себя и родных.

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