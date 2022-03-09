Путин поставил экономику РФ на колени: рубль обвалился, курсы евро и доллара обновили исторические рекорды, а россияне штурмуют банкоматы.

Путин поставил экономику РФ на колени: рубль обвалился, курсы евро и доллара обновили исторические рекорды, а россияне штурмуют банкоматы.

РФ попала под самые масштабные в истории санкции.

Рубль упал более чем на 8% к доллару, а евро обновил исторический рекорд в начале торгов 9 марта на Московской бирже. Впоследствии рекорд обновил и доллар.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Это первая сессия за пять дней.

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Так, по данным торгов, курс доллара в первые минуты сессии прибавил 8,88 рубля и достиг 113,8 рубля. Затем курс доллара вырос еще сильнее – до 117,355 рубля на пике: это на 12,355 рубля (11,77%) больше, чем на закрытии торгов 4 марта.

В то же время, курс евро обновил исторический рекорд стоимости. Европейская валюта подорожала до 127,425 рубля.

Между тем, россияне выстроились в огромные очереди к банкоматам, чтобы опустошить свой счет и попытаться купить валюту.

В то же время, во многих обменниках в РФ закончилась валюта, они не открываются, поскольку пустые. А Банк России принял решение "в связи с сложной ситуацией" не открывать торги акциями.

Напомним, банки России с девятого марта по девятое сентября перестанут продавать наличную валюту гражданам. Кроме того, Банк России накладывает ограничения на снятие более 10 тыс. долларов с валютных вкладов. Это значит, что россияне смогут снять со своих счетов всего 10 тыс. долларов, а остальную сумму – только в рублях.

Ранее США и ЕС прекратили поставлять в Россию доллары и евро наличными. Однако запрет не распространяется на ввоз в Российскую Федерацию наличных денег, которые необходимы для финансирования работы посольств, консульств или представительств международных организаций, но только тех, которые имеют дипломатический иммунитет.

ТСН.ua