Путин поставил перед оккупантами задачу на захваченных "новых территориях"

Хозяин Кремля снова назвал оккупированные территории Украины "историческими землями" России, которые нужно "защищать".

В среду, 5 апреля, на заседании Совета безопасности РФ президент государства-агрессора Владимир Путин цинично обвинил ВСУ в обстрелах временно оккупированных Россией украинских территорий.

Об этом сообщают российские пропагандисты.

Хозяин Кремля снова назвал оккупированные территории Украины "историческими землями" России, дав указание как можно быстрее интегрировать их "в единое правовое пространство РФ".

В частности, до 1 июня Путин приказал завершить создание подразделений российских правоохранительных органов и спецслужб, заявив о необходимости "бороться с криминалом".

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Очевидно, российских силовиков для поставленных задач не хватает, поэтому президент государства-агрессора распорядился активнее привлекать местных жителей к охране правопорядка.

Движение сопротивления оккупантам Путин назвал "недобитым подпольем", призвав российских силовиков действовать "жестко и эффективно".

Также он цинично обвинил украинских военных в обстрелах временно оккупированных Россией территорий, заявив, что Киев "никого не жалеет".

Кроме того, Путин поручил следить за махинациями российских окупантов, которые вывозят оружие и боеприпасы из зоны боевых действий в Российскую Федерацию, очевидно, беспокоясь о том, что это оружие будет применено против кремлевских властей.

Напомним, ранее Владимир Путин в очередной раз повторил бред, что Вашингтон "виновен" в войне РФ против Украины.

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