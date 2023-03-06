Путин постоянно хватается за свою "ядерную палку": эксперт объяснил, в каком она состоянии

"Ядерный чемоданчик", который Путин использует как элемент информационной войны, может быть устаревшим. Он может привести к неожиданным последствиям.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Есть оружейный плутоний и оружейный уран — на основе этих двух компонентов делаются все ядерные боезаряды. Срок службы ядерного заряда Плутония-239 составляет 18 лет, а заряда Урана-235 – 30 лет. Они с 1991 года не производились. Российская Федерация пользуется советскими. Вопрос того, могут ли они их применить, волнует весь мир цивилизованный. Все понимают, что боезаряды устаревшие, с ними может произойти все, что угодно – боезаряд или не сорвется вовсе или сорвется во время транспортировки. Никто не переснаряжал эти заряды", — объяснил Олег Жданов.

Также он добавил, что этот оружейный плутоний просто закапывают очень глубоко в старых заброшенных штольнях. Но нет других технологий утилизации этих зарядов.

"Это огромная проблема. Когда Путин начинает хвататься за свою ядерную палку, весь мир начинает быстро бить его по рукам, пытаясь охладить его пыль. Никто не знает, в каком состоянии находятся эти заряды. Во время обращения в Федеральное собрание Путин сказал, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ). А это говорит о том, что РФ прекращает допускать контролеров, проверявших места хранения ядерных боезарядов. В любом случае, оптимизм вселяет то, что западная разведка все четко отслеживает. Главной проблемой остается техническое состояние этих зарядов", – отметил военный эксперт.

Напомним, что в Пентагоне заявляют, что Иран может изготовить материал для ядерной бомбы за 12 дней.

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