Путин постоянно провоцирует НАТО: Жданов объяснил, зачем России война с Альянсом

В России хотят сделать так, чтобы проиграть в войне Альянса, а не Украине.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что США может засыпать Россию ракетами через несколько часов, но РФ все равно хочет войны с НАТО.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

"В течение нескольких часов США могут выпустить по территории России около 10 тысяч ракет типа Tomahawk. Они просто засыпят их ракетами. Вот что такое НАТО. Я уже не беру возможности других стран НАТО. Я беру возможности США. Если РФ или союзное государство… Они, кстати, вот эту группировку в Беларуси формируют как силы обороны союзного государства. То есть там где-то в Кремле уже не сегодня-завтра появится табличка СССР", — отметил он.

По его словам, Россия хочет воевать с НАТО, потому что престижнее проиграть Альянсу, чем Украине.

"Поэтому скажу так: Путин очень боится, чтобы его не объявили агрессором. Как Лавров говорит: "Мы не вторгались в Украину, мы защищаем русскоязычное население". Путин пытается сделать из себя образ миротворца. А первый выстрел в сторону НАТО может поставить на нем" клеймо, что он агрессор, он постоянно провоцирует НАТО, но так, чтобы НАТО сделало первый агрессивный шаг, первый выстрел в сторону РФ или Беларуси.Если только как в анекдоте, объявить войну и сразу сдаться в плен., а не Украине", – добавил Жданов.

Поддержка НАТО

Российский президент Владимир Путин насколько раздражен поддержкой союзников Украины, поэтому недавно заявил, что прямое столкновение НАТО с российской армией крайне опасно, ведь обернется катастрофой мирового масштаба.

Однако Украина продолжает получать военную помощь от стран Запада. Так, министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что Испания передаст украинским защитникам четыре системы противовоздушной обороны Hawk.

По мнению политического аналитика Максима Яковлева, в ближайшие годы после победы Украины Россия снова может напасть на нас. Однако, чтобы этого не произошло, Россия должна быть демилитаризована, денуклеаризирована, а в первую очередь – деимперализована.