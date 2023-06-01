Путин построил под Москвой "Царскую деревню": там он хочет жить с семьей до своей смерти (фото)

В своей деревне диктатор построил дома для всей своей семьи и экс-супруги.

Российский диктатор Путин построил под Москвой для себя и семьи "Царское село". Это аналог настоящей Царской деревни с имперскими усадьбами, которая была построена на южной окраине Санкт-Петербурга.

Об этом говорится в расследовании российского издания "Проект".

Как отмечается, свою "Царскую деревню" Путин построил вокруг официальной резиденции президента России в Ново-Огарево к западу от Москвы.

"Подмосковная усадьба в Ново-Огарево стала резиденцией Путина, как только он пришел к власти, и должна остаться таковой вплоть до его смерти — глава государства избрал ее в качестве своего пожизненного места жительства", — пишет издание.

Путин также проложил туда секретную железнодорожную ветку. В "Царской деревне" поселены его дочери Мария и Екатерина. Выходя замуж, они получали в качестве приданого недвижимость недалеко от официальной резиденции президента РФ.

Что интересно, бытовые нужды семьи частично удовлетворяли за счет государства – например, их обслуживала президентская прачечная. Одно имущество на дочерей не записывали: дворец Екатерины после свадьбы записали на мужа Кирилла Шамалова. На него записали и жилье бывшей супруги Путина Людмилы – она тоже поселилась рядом с президентской резиденцией уже с новым мужем.

Территория "Царской деревни"/фото — proekt.media

Напомним, что пока в Шебекином хаосе, жители массово уезжают, Путин награждает орденом Мужества мэра города.

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