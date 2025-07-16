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Путин посылает мировое послание, которое не понравится Трампу — Sky News
Аналитик Sky News Майкл Кларк уверен: ночной обстрел Украины свидетельствует, что Путин плевать хотел на любые ультиматумы.
Сегодняшние ночные обстрелы Украины свидетельствуют, что Россия посылает миру, и в частности США, послание, что она не собирается останавливаться.
Об этом заявил аналитик Sky News по безопасности и обороне Майкл Кларк.
«Послание, которое россияне присылают всему остальному миру, заключается в том, что „мы продолжаем“», — пояснил Кларк.
Он сказал, что Россия «наносит удары по городам по всей Украине как военного, так и гражданского характера».
Кларк добавил, что Москва также демонстрирует, что «не поражена» тем, что слышала из Вашингтона до сих пор. В издании отмечают, что новый удар по Украине произошел после того, как Дональд Трамп пригрозил ввести «жесткие тарифы» против России, если мирное соглашение не будет достигнуто в течение 50 дней. Он также объявил о соглашении по увеличению поставок оружия в Украину.
Напомним, воздушные силы Украины заявили, что Россия запустила в течение ночи 400 беспилотников и одну баллистическую ракету в результате атаки, направленной преимущественно на энергетическую инфраструктуру.
В частности, среди целей РФ были Винничина, Кривой Рог и Харьков.