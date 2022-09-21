"Путин потерпел двойное поражение": военный эксперт о "референдумах"

В Кремле вынуждены признать все свои предыдущие провалы, считает Дмитрий Снегирев

Проведение Россией псевдореферендумов в оккупированных регионах Украины свидетельствует, что президент РФ Владимир Путин потерпел как военное поражение, так и политическое.

Такое мнение высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев на Youtube-канале ТСН.

"Сам факт проведения референдума на фоне успешного продвижения ВСУ следует рассматривать как элемент военно-политического давления на руководство Украины. То есть Российская Федерация пытается таким образом закрепиться, остаться на позициях по состоянию на 20 сентября", — считает он.

Как отметил Снегирев, "сам факт проведения референдума... говорит о том, что режим Путина потерпел не просто военное, а политическое поражение".

Эксперт напомнил, что 27 апреля министр обороны РФ Шойгу заявил о начале второго этапа спецоперации, предполагавшего выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

"Если Луганскую область они оккупировали, сейчас контролируется только поселок Белогоровка в результате последних боев, то Донецкая область до 45% находится под контролем ВСУ. Более того — сейчас есть успешное продвижение в районе Лимана, освобождены два населенных пункта. Соответственно, невозможно контрнаступление российских оккупантов в районе Соледара и Бахмута, они до сих пор под флагом ВСУ. То есть, речь идет о том, что второй этап спецоперации не выполнен", — пояснил он.

По словам Снегирева, Путин "де-юре и де-факто признает факт того, что сам характер проведения спецоперации как локальной военной операции с ограниченным военным контингентом провалился".

Эксперт добавил, что "референдумами" нивелируются фантастические усилия российской дипломатии по субъективизации "ЛНР" и "ДНР".

"Напомню — КНДР признала, Сирия признала плюс пару квазиобразований вроде Абхазии и Южной Осетии. Происходили восемь лет попытки субъективизировать их на международной арене. Это тоже потерпело сокрушительное поражение. Объясните, что делать с "послами ЛДНР" и соответственно "посольствами республик" в Москве", — заявил он.

Напомним, марионеточные режимы "ДНР" и "ЛНР" заявили о планах провести так называемые "референдумы" о вхождении в состав России. Они уже озвучили даты — с 23 по 27 сентября этого года. С заявлением о необходимости "референдума" выступили и коллаборанты в оккупированных районах Херсонской области.

21 сентября президент РФ Владимир Путин сказал, что он поддерживает "присоединение" оккупированных территорий к России.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, комментируя возможные псевореферендумы, отметил, что Россия боится разгрома, поэтому пытается манипулировать и запугивать.

"Наивный шантаж угрозами и страшилками "референдумов", "мобилизаций" от тех, кто умеет воевать только с детьми и мирными людьми… Так выглядит страх разгрома. Враг боится, примитивно манипулирует. Украина решит российский вопрос. Угрозу можно ликвидировать только силой", — считает Ермак.

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