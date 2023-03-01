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Путин потерпел пятое большое поражение со дня полномасштабного вторжения — Кулеба

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
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2202
Время на прочтение
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Путин потерпел пятое большое поражение со дня полномасштабного вторжения — Кулеба

Фото: Associated Press

Украина победила зимний террор Путина

В первый день весны, 1 марта, президент РФ Владимир Путин потерпел пятое большое поражение со дня полномасштабного вторжения — Украина победила его зимний террор.

Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

"Мы выстояли самую трудную в своей истории зиму. Нам было холодно и темно, но мы были несокрушимы", — отметил Кулеба.

Также он перечислил предыдущие четыре поражения Путина. Первая была тогда, когда украинцы с первых минут наступления не дали ему парализовать себя страхом.

"Вторая — когда мы сорвали план российского блицкрига. Украина не пала ни за три дня, ни за семь, ни за месяц, ни за год. И никогда не упадет. Третье поражение мы нанесли РФ на дипломатическом фронте: мировая коалиция за Украину, резолюции, изоляция, потоки оружия, санкций, энергетической, финансовой и гуманитарной помощи Украине", — отметил Кулеба.

Четвертым поражением, по словам министра, стала потеря Россией большого числа оккупированных территорий Украины в результате эффективных действий и контрнаступлений Вооруженных сил и остальных Сил обороны Украины.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина не согласна, по меньшей мере, с одним пунктом китайского "мирного плана" по прекращению войны, однако документ еще изучают.

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Дата публикации
Просмотры
2202
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