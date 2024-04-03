"Путин пойдет на эскалацию. Его цель — победа": эксперты предположили, что Кремль готовит почву для усиления войны

Российский диктатор Владимир Путин делает ставку на то, что сможет, прежде всего, одержать победу на поле боя, даже несмотря на то, что российские войска продвигаются в Украине только с трудом.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

"Опираясь на новый шестилетний срок у власти и пытаясь обвинить Киев в крупнейшем террористическом акте в России за последние два десятилетия (речь идет о подмосковном "Крокусе" — ред.), Путин предан достижению своих военных целей после того, как предыдущие дипломатические контакты с США в конце прошлого года ни к чему не привели", — рассказали журналистам источники, знакомые с военной стратегией Кремля.

Также с этим утверждением согласен руководитель московского Центра политической информации Алексей Мухин.

"Путин сейчас, скорее всего, пойдет на эскалацию. Его цель — победа", — считает он.

В материале говорится и о том, что России не хватает живой силы, необходимой для решительного прорыва, а Украине трудно снабжать своих сил боеприпасами. Это именно те причины, по которым ни одна из сторон не сможет в ближайшее время прекратить боевые действия.

"С момента победы на выборах в прошлом месяце Путин усилил ракетные обстрелы украинских городов, заявив, что он не заинтересован в том, чтобы дать Украине и ее союзникам время на перевооружение, если согласится на паузу в боях", — отмечают в материале.

Авторы предполагают, что Кремль, возможно, готовит почву для усиления войны, включая возможную еще одну мобилизацию резервистов, даже тогда, когда "экономика России во время войны уже борется с нехваткой рабочей силы". Тем не менее, Россия может иметь проблемы с проведением новых крупных наступательных действий, чтобы захватить такие города, как Харьков.

"Я не верю в возможный захват Харькова. У Кремля не хватает сил для такой задачи, а город слишком велик. Для настоящего прорыва в этой войне России нужны гораздо лучшие коммуникационные возможности, гораздо более высокоточного оружия и гораздо больше людей", — сказал руководитель Центра. анализу стратегий и технологий московского оборонного аналитического центра Руслан Пухов.

Напомним, другое издание Politico выпустило материал, где идет речь о большом риске разрушения линии фронта в Украине там, где российские генералы решат сосредоточить свое будущее наступление. Сейчас Украине ничего не может помочь, потому что нет серьезных технологий, способных компенсировать ту массу войск, которую бросит враг.