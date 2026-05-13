Путин пойдет на все: эксперт предупредил об ударах по ЕС и белорусском фронте

Владимир Путин, удары по ЕС и белорусский фронт / © ТСН

Реклама

Эскалация в Европе напрямую зависит от ситуации в Украине. Из-за трудностей на Донбассе Россия может активизировать белорусское направление — там уже фиксируют подготовку инфраструктуры. Под угрозой прямых российских ударов могут оказаться объекты ЕС, в частности в Германии и Польше.

Такое мнение аналитик международной политики Александр Колесниченко высказал в эфире телеканала «Київ24».

Удары РФ по Европе

«Посмотрим, они собирают данные. Во-первых, идет саботаж, очевидно, но это же не просто так происходит. Когда Россия поймет, что это не работает так, как ей бы хотелось, чтобы это работало, я ожидаю лично прямые удары«, — заявил эксперт.

Реклама

Он отметил, что не исключает дальнейшей эскалации со стороны Кремля и убежден, что президент России Владимир Путин может пойти на более жесткие шаги. В то же время, по словам Колесниченко, многое будет зависеть от развития ситуации в Украине.

«То есть, чтобы были прямые удары по Европе, по европейским предприятиям, по Германии, по Польше, надо смотреть на ситуацию в Украине. Как я вижу, поскольку Путин не может взять пояс фортификаций на Донбассе, он может активизировать белорусский фронт. Но это уже реально опасная история», — предостерег аналитик.

Угроза из Беларуси

Он также обратил внимание на активное строительство инфраструктуры в Беларуси, которое может свидетельствовать о подготовке к возможному наступлению.

«Я считаю, что мы к этому идем, потому что дороги там не просто так строятся, очевидно, артиллерийские позиции также не просто так строятся. Это инфраструктура наступления. Пока Украина строит фортификации, Беларусь строит дороги», — сказал Колесниченко.

Реклама

По убеждению аналитика, нынешняя ситуация может привести к дальнейшему обострению ситуации с безопасностью в Европе.

«То есть, очевидно, здесь все, так сказать, на столе. Миллионы не тратятся просто так с обеих сторон. Будет эскалация происходить, и когда Россия поймет, что просто делать саботаж в Европе не срабатывает, пойдут прямые удары«, — считает эксперт.

В то же время он предположил, что такие события могут повлиять и на политические процессы в европейских странах, в частности усилить позиции правопопулистских сил. В качестве примера Колесниченко привел партию Reform UK в Великобритании, которая получила значительную поддержку на местных выборах.

«То есть здесь ситуация будет, на мой взгляд, эскалировать. И для того, чтобы этого не произошло, надо что-то сделать. А вот что сделать — уже очень хороший вопрос. Знаете, сделать так, чтобы не было эскалации», — резюмировал аналитик.

Реклама

К слову, в ночь на 13 апреля Вильнюсский аэропорт на час приостанавливал работу из-за гибридной атаки со стороны Беларуси. В воздушном пространстве зафиксировали объекты, похожие на метеозонды, что заставило отменить один рейс и перенаправить другой в Копенгаген.

Угроза из Беларуси — что известно

7 мая спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что Беларусь продолжает развивать полигоны и логистику на украинском направлении, что позволяет РФ оперативно перебросить войска в будущем. Хотя пока ударной группировки для повторного вторжения нет, а основной контингент врага был выведен ранее, угроза провокаций и использования воздушных целей для дестабилизации границы остается постоянной.

12 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал точечную мобилизацию в стране, заявив о продолжении подготовки армии к возможным боевым действиям. Он объяснил это необходимостью готовиться к войне, хотя и выразил надежду ее избежать.

Новости партнеров