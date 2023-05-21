Путин поздравил "вагнеровцев" с "освобождением" Бахмута и пообещал им награды

Минобороны России заявило о якобы полном захвате Бахмута. Путин приветствовал наемников частной военной компании "Вагнер" и анонсировал государственные награды.

Об этом пишет российское пропагандистское агентство ТАСС.

"На Бахмутском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершено освобождение города Бахмута", — заявило российское Минобороны.

Впоследствии на это заявление отреагировал российский диктатор Владимир Путин.

"Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды "Вагнер", а также всех военнослужащих подразделений вооруженных сил РФ, оказывавших им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Бахмута", — сообщила пресс-служба Кремля.

Кроме того, диктатор анонсировал государственные награды всем причастным оккупантам.

В ЧВК "Вагнер" заявили о взятии города — в ВСУ это опровергли

20 мая глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники "взяли" последнюю позицию Сил обороны Украины в Бахмуте.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в городе продолжаются тяжелые бои.

В британской военной разведке сообщили, что ВС РФ стянули много дополнительных сил к Бахмуту, надеясь захватить город. По информации британских военных, за последние четыре дня Россия переместила несколько батальонов для усиления своих сил на Бахмутском направлении.

Аналитики отметили, что "вагнеровцы" не смогут выйти из Бахмута без потерь.