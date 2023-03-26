Путин пожаловался, что Украина "перевозит военную технику тайно и ночью"

Российский диктатор Владимир Путин посетовал, что Украина перевозит западное оружие "тайно и ночью", из-за чего оккупанты его не могут уничтожить.

Об этом он рассказал в интервью своему пропагандисту.

Диктатор заявил, что оккупанты не могут уничтожать западное оружие, поскольку Украина его перевозит тайно. Однако он добавил, что мол оккупационная армия "таки что-то уничтожает".

"То, что удается получить, – достают. Но такая цель, конечно, есть. Ни у кого не должно быть сомнений, что к этому кто-то относится безразлично, со спущенными рукавами, нет, конечно", – заявил Путин.