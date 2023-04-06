Путин пожаловался, что украинские военные "наносят ущерб российским", и призвал продолжать войну

Российский преступник Владимир Путин не намерен останавливать развязанную им войну. Он заявил, что "украинских военных нужно отбрасывать с линии столкновения", потому что они "наносят ущерб российским".

Его цитируют русские пропагандистские СМИ.

"Украинские силы нужно отодвигать с линии столкновения туда, откуда они не смогут наносить ущерб российским военнослужащим ", – сказал диктатор России.

Напомним, ранее представитель российского преступника Дмитрий Песков заявил, что у России нет "других путей", чем продолжать войну в Украине. Также он добавил, что в Кремле пока не видят "перспектив мирного урегулирования".

Известно, что сегодня, 6 апреля, российский диктатор Путин проведет встречи с гауляйтерами "четырех новых регионов". Речь идет о предводителях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. С ними он будет обсуждать "вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности" на захваченных украинских территориях.

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