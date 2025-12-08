Путин пожаловался на демографический кризис и хочет повысить рождаемость

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Президент РФ Владимир Путин заявил об ухудшении демографической ситуации в России и признал, что принятые властями меры не принесли ожидаемого результата.

Об этом российский диктатор заявил во время брифинга.

По его словам, рождаемость в стране продолжает падать на все программы, которые Москва пыталась внедрять.

Реклама

"К сожалению, негативная тенденция сохраняется, рождаемость продолжает снижаться", - посетовал Путин, добавив, что причин много: от "общемировых трендов" до "наложения демографических волн" прошлого века.

Он также заявил, что на демографию влияют "внешние вызовы", однако конкретизировать, какие именно, не стал.

Несмотря на это, Путин подчеркнул, что "исторической задачей" России остается "сохранение и приумножение народа" — хотя официальные данные свидетельствуют о дальнейшем углублении кризиса и рекордном уменьшении количества россиян трудоспособного возраста.

Ранее сообщалось, что Россия за время полномасштабной войны потеряла более 680 тысяч человек, что составляет примерно 1% довоенного мужского населения страны. Это означает значительный демографический удар, который будет иметь долгосрочные последствия для экономики и рынка труда РФ.