Путин предложил Зеленскому прямые переговоры: что задумали в Кремле

Россия обращается за помощью в организации переговоров даже к странам Африки.

Президент России Владимир Путин предложил переговоры президенту Украины Владимиру Зеленскому. Посредником выступил лидер африканской страны Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало, посетивший Москву и Киев, чтобы передать соответствующий месседж Кремля.

ТСН.ua разбирался, что стоит за предложением России и почему в прекращении боевых действий в Украине заинтересованы страны Африки.

Глава Гвинеи-Бисау в Киеве передал слова Путина, что тот "готов к переговорам с президентом Зеленским".

"Я был в Москве, с президентом Путиным, который меня просил передать месседж, поговорить с вами. И действительно, исходя из того, что прямой диалог чрезвычайно важен для наших действий общих. И я могу сказать, что это тоже очень важно с точки зрения зрения продовольственной безопасности", – рассказал Эмбало.

Президент Украины в ответ заявил, что для переговоров нужно, чтобы одно государство уважало другое государство, его территориальную целостность, суверенитет и границы. Он напомнил, что Путин, якобы призывающий к диалогу, отправил 400 беспилотников убивать украинцев.

Почему африканский лидер вызвался мирить Украину и Россию

Посредничество президента Гвинеи-Бисау Умару Эмбало в вопросе переговоров стало неожиданностью для всех.

Эмбало является главой Западноафриканского интеграционного объединения ЭКОВАС (15 стран). Эти страны страдают из-за развязанной Путиным войны: не хватает поставляемых РФ удобрений и аграрной продукции из Украины. И все это приводит к голоду. Поэтому Умару Эмбало теперь пытается "примирить" РФ с Украиной, пишет в своем Telegram-канале "Орестократия" журналист Орест Сохар.

ЭКОВАС выдвинула Эмбало переговорщиком, который якобы способствует окончанию войны. В Африке генерал считается удачным переговорщиком, так как сумел не допустить революцию в собственной стране, удержал благосклонность военных. Также он способствовал урегулированию сепаратистского конфликта на юге Сенегала.

В свою очередь Путину нужна приверженность ЭКОВАС. Он стремится избежать изоляции РФ, иметь больше голосов в ООН и создать широкую коалицию … Ему выгодно, чтобы африканские страны жаловались на голод и просили Украину пойти на переговоры. Таким образом Путин пытается остановить контрнаступление ВСУ и оставить оккупированные украинские области себе, говорится в публикации.

Подоляк: пойти на переговоры значит сдаться

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что под предложением насчет переговоров с Путиным кроется ультимативное требование о капитуляции.

"Восемь месяцев мы эффективно защищаем свою землю. Мы контрнаступаем, это победное шествие. Это не вопрос завтрашнего дня, а более отдаленный, но мир наблюдает, как маленькое эффективное государство под названием Украина спокойно освобождает свои территории", — отметил он.

По словам Подоляка, на этом фоне "предлагать Украине сесть за стол переговоров означает принять ультиматум проигрывающей страны".

"Россия проигрывает в военном смысле, демонстративно бьет по гражданским объектам, по энергетической инфраструктуре, угрожает миру нуклеарным оружием, и именно в это время мы должны принять ультиматум РФ. Так выглядит предложение переговоров. Это будет означать, что Украина должна сдаться", – отметил советник руководителя ОПУ.

Зачем Путину переговоры с Зеленским

Российский правозащитник Марк Фейгин отмечает, что РФ пытается остановить украинское контрнаступление.

"Они говорят – давайте, мы начнем переговоры, а вы остановите наступление ВСУ, прекратите обстреливать территорию, военные объекты, штабы, склады. А мы начнем переговоры, будем медленно разговаривать", — отметил он.

Фейгин напомнил, что в марте на переговорах в Турции украинская сторона предлагала прекратить огонь, но получила отказ.

"Во главе российской делегации были Мединский и Слуцкий. Они сказали – нет, мы ведем переговоры, а боевые действия своим чередом. Они тогда были убеждены – зачем прекращать наступление? Можно использовать переговоры, чтобы с позиции силы добиться оккупации новых территорий. А сейчас ситуация изменилась радикально – наступают ВСУ, и теперь они сами хотят, используя переговоры, прекратить это наступление. Не получится", – подчеркнул российский правозащитник.

Фейгин объяснил, как Путин может создать предпосылки для переговоров и реальных компромиссов:

"Нужно просто отводить войска. Можно это делать даже под огнем противника. Тогда вы окажетесь на безопасном расстоянии – на тех местах, на которых были дислоцированы до 24 февраля. Очень простая формула. Думаю, что они на это не согласятся. Это не более, чем маневры, чтобы выиграть время, перегруппироваться и подвести вооружение".

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