Путин представления не имел, что такое Украина, он уже потерпел поражение — Джонсон

Путин представления не имел, что такое Украина, он уже потерпел поражение — Джонсон

Путин не хочет мира, говорит Джонсон.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил сомнение, что напавший на Украину Владимир Путин может остановиться. По его мнению, глава Кремля хочет поступить с украинскими городами, как с Грозным (почти полностью разрушенный в начале 2000-х город, в результате массированных ракетных и авиаударов).

Об этом Джонсон заявил в эфире BBC Newsnight после экстренного саммита НАТО в Брюсселе 24 марта.

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"Я думаю, что Путин собирается сделать с украинскими городами то же, что он сделал с Грозным", — заявил британский премьер.

В то же время Джонсон убежден, что Украина, на которую напала РФ, все-таки победит.

"Не думаю, что это будет легко. В каком-то смысле Путин уже потерпел поражение, потому что он буквально не имел представления, что украинцы собираются сопротивляться. Он совершенно неправильно понимал, что такое Украина. Он не может подчинить себе Украину. В этом смысле он не может победить", – заявил Борис Джонсон.

Кроме того, Джонсон считает, что угрозы Владимира Путина о применении ядерного оружия – это лишь способ отвлечь внимание от того, какое вооружение и как именно российские войска применяют в Украине.

Заметим, что Грозный – это столица Чечни, полностью разрушенная после второй российско-чеченской войны. Впоследствии городу удалось отстроиться и стать еще лучше.

Ранее Байден заявил, что Украина никогда не обернется победой для Путина.

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