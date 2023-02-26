Путин представляет опасность для человечества: в Минобороны Испании объяснили намерения диктатора

Министр обороны Испании Маргарита Роблес прокомментировала выступление главы Кремля Владимира Путина перед Федеральным собранием. Она уверена, что Путин представляет опасность для человечества, потому что хочет продолжать войну.

Об этом говорилось в интервью Роблес изданию La Vanguardia.

"Он подчеркнул, что не хочет мира. Он хорошо понимает, что проиграет это сражение. Абсолютно угрожающие его высказывания о том, что "война не закончится" и что Россия непобедима, свидетельствуют о том, что он представляет опасность для человечества", — подчеркнула. Роблес.

По ее словам, именно глава Кремля — первый человек, который должен решить, что собирается вести переговоры, однако этого не произойдет, потому что он собирается продолжать войну до конца.

"Мы все хотим прекращения огня, но российский президент очень четко дал понять, без всяких сомнений, что он хочет продолжать эту войну. Ценой этого является жизнь тысяч украинцев, а также многих россиян, которые вынуждены идти на смерть за дело, которое они не понимают" и не осознают, потому что она не является ни справедливой, ни легитимной", — добавила министерша.

Напомним, западные эксперты уверены, что российский диктатор Владимир Путин не откажется от власти до конца жизни, поэтому, вероятно, умрет в должности или старости.

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