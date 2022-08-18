Путин приготовил для Украины новые военные преступления в День Независимости — Пионтковский

Наиболее вероятно, что реализует она ее в праздничные для Украины дни – 23, 24 августа.

Такое мнение в эфире ТСН высказал российский публицист Андрей Пионтковский.

По его словам, удары по Крыму показали как руководству России так и россиянам, что это не их территория, какие бы референдумы они ни проводили и как бы это ни доказывали.

"Я думаю, что все эти события вдохновляют сторонников Украины. Мы все понимаем, что никакого референдума не было в 2014 году – это полная фальсификация. Все предыдущие выборы в Крыму указывали на то, что большинство жителей являются сторонниками независимой Украины. Это им сигнал о том, что Родина их не забыла и возвращается. Но еще больше психологическое и политическое влияние. Мне кажется это поразило российскую аудиторию. Я могу об этом судить, следя за последними "трендами", просматривая российские пропагандистские каналы. Вы же сами видите, какую панику вызвали последние события в Крыму среди российских пропагандистов и руководства, ведь это одна из основных "красных" линий, которыми Путни постоянно запугивал весь мир. В их концепции Крым — это территория РФ. С такой вот "красной" линией, что мы, мол, не будем терпеть удары украинских военных по территории РФ", — говорит Пионтковский.

Он напомнил, что американцы, передавая Украине HIMARS, разрешили их использовать только на территории Украины, включая Крым, поскольку США считают Крым законно украинской территорией. Также считают и другие страны.

"Меня вчера поразила точка зрения канцлера Германии Шольца, где он рассматривает удары по Крыму, как удары по законной территории Украины. Таким образом, Запад подчеркнул, что не рассматривает Крым как территорию России. В Москве пока подносят к небу кулачки и требуют возмездия. Я думаю, что какие-то военные преступления они совершат в ближайшие дни. Чем может ответить Путин – только жесткими налетами на мирные кварталы городов. Я думаю, этого следует ожидать ко Дню Независимости", — резюмировал Пионтковский.

Напомним, Жданов сообщил, какая опасность грозит украинцам 24 августа.

Читайте также: