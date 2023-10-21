Путин пригрозил МиГами в Черном море: разведка Британии объяснила заявление диктатора

Заявление президент-диктатора РФ Владимира Путина о патрулировании МиГов с "Кинжалами" над Черным морем отвечает "типичной российской риторике". Направлена она прежде всего на внутреннюю аудиторию.

Об этом говорится в отчете разведчиков Министерства обороны Великобритании.

"Это заявление соответствует типичной российской риторике, направленной на внутреннюю аудиторию, которая называет Запад агрессором и в то же время представляет действия России как необходимые для защиты государства", — говорится в сообщении.

Специалисты считают, что это тоже своеобразная демонстрация возможностей РФ производить оружие, несмотря на войну в Украине.

Разведка Британии отмечает, что конкретное упоминание Путиным ракеты "Кинжал" и ее возможностей "почти наверняка" было сделано "в целях стратегического обмена сообщениями", чтобы продемонстрировать, что Россия по-прежнему способна производить и эксплуатировать недавно разработанное оружие.

Впрочем, по данным отчета, "Кинжал" все еще остается в стадии эксплуатационных испытаний, а его производительность в Украине пока плохая. Отмечается, что "на бумаге" ракета "очень мощная", способная летать на гиперзвуковой скорости и уклоняться от современных систем ПВО, хотя нужно значительно усовершенствовать то, как Россия использует "Кинжал", чтобы достичь заявленного потенциала.

Заявление Путина

Диктатор РФ Владимир Путин поручил патрулировать небо над Черным морем истребителям. Будут делать это самолеты с ракетами "Кинжал".

По словам диктатора, самолеты Миг-31 должны быть вооружены комплексами "Кинжал" дальностью более тысячи километров.

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