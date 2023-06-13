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Путин пригрозил созданием в Украине "санитарной зоны" из-за "прилетов" по территории России

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Путин пригрозил созданием в Украине "санитарной зоны" из-за "прилетов" по территории России

Путин угрожает созданием в Украине "санитарной зоны" из-за прилетов по территории России / Фото: Associated Press

Диктатор заявил, что "санитарная зона" будет на расстоянии, с которого никто не сможет добраться до территории России.

Российский диктатор Владимир Путин пригрозил созданием так называемой "санитарной зоны" на территории Украины, если по территории России будут продолжаться "пролеты".

Об этом сообщает российские пропагандистские сайты.

Он заявил, что "санитарная зона" будет на расстоянии, с которого никто не сможет добраться до территории России.

"Если прилеты из Украины на территорию России продолжатся, то Москва должна рассмотреть вопрос создания в Украине "санитарной зоны" – чтобы они не смогли достать", – сказал кремлевский диктатор.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 13 июня Россия выпустила по Кривому Рогу шесть ракет, есть попадание по жилому дому.

Кроме того, мы ранее информировали, что у России остается около 15% ракет от количества, которое было в начале полномасштабного вторжения в Украину. Тем не менее, возможности для производства у агрессора еще остаются.

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Дата публикации
Просмотры
5096
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