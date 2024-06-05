Путин пригрозил ударами по странам, поставляющим оружие Украине — в ЦПД отреагировали

Также напомним, что Путин заявил, если США перестанет поставлять оружие Украине, война закончится через 2-3 месяца.

Истерика — именно это означают слова главы Кремля Владимира Путина об угрожающих ударах по странам, поставляющим оружие Украине.

Об этом сказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.

"Истерика после того, как Запад не испугался ядерного шантажа", — написал Коваленко.

Напомним, 5 июня во время встречи с журналистами мировых информационных агентств президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о готовности нанести удары по странам, которые поставляют оружие Украине.

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