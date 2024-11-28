Путин пригрозил ударом "по центру принятия решений в Киеве": эксперт оценил вероятность

По мнению майора запаса ВСУ, Путин не решится бить по правительственному кварталу в Киеве, ведь неподалеку находится китайское посольство.

Российский диктатор Путин пригрозил нанести удар "по центру принятия решений в Киеве" баллистической ракетой "Орешник". Однако вряд ли диктатор отважится это сделать.

Такое мнение высказал военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, передает "РБК-Украина".

Он напомнил, что на улице Грушевского, недалеко от правительственного квартала, расположено посольство Китая в Украине.

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"По центру принятия решений ему будет очень тяжело нанести удар, по одной причине – наша Верховная Рада находится на Грушевского, рядом там Кабмин. Но что там находится рядом? Там еще находится китайское посольство", – говорит эксперт.

По мнению Гетьмана, атака в этом районе может иметь серьезные международные последствия, ведь посольство любой страны считается территорией этой страны.

"Если он (Путин – Ред.) захочет атаковать Верховную Раду, во-первых, она очень неплохо укреплена. Все места принятия решений должны быть укреплены. Но если будет попытка атаковать и что-то прилетит на территорию Китая – мне очень интересно, как там будут", – подытожил аналитик.

Напомним, диктатор Путин недавно заявил о серийном производстве ракет "Орешник" в России и назвал выбор целей для поражений в Украине.

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