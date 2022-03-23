Путин приказал "Газпрому" перевести расчеты по поставкам газа в Европу в рубли

Диктатор также дал поручение Центробанку РФ определить порядок проведения подобных платежных операций.

Путин попросил правительство дать "Газпрому" поручение касательно перевода контрактов с европейскими странами в рубли.

Об этом пишут пропагандистские российские СМИ.

"Принято решение в кратчайшие сроки перевести расчеты по поставкам газа в Европу в рубли... Россия продолжит поставлять газ по объемам и ценам в заключенных ранее контрактах", — заявил Путин.

Диктатор также дал поручение Центробанку РФ в недельный срок определить порядок проведения таких платежных операций.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 28-й день (война 8 лет). В ответ на агрессию Кремля ряд цивилизованных стран мира (США, Великобритания, страны ЕС, Япония и другие) ввели против РФ беспрецедентные экономические санкции, в том числе они затронули и банковскую систему. Это привело к обесцениванию рубля.

Кроме того, банки России больше не могут выдавать гражданам наличную валюту по переводам и валютным счетам. Ранее гражданам перестали продавать наличную валюту.

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