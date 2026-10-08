Путин приказал "генералу Армагеддона" уничтожить 7 мостов в Киеве - The Telegraph раскрыл детали

Один из последних ударов по мосту в Киеве / © Getty Images

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Россия готовится усиливать удары по Киеву и его критической инфраструктуре, в том числе по мостам через Днепр. В Кремле делают ставку на давление на гражданское население после того, как наступление российских войск на Донбассе столкнулось с серьезными трудностями.

Об этом говорится в колонке The Telegraph.

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Автор материала утверждает, что Владимир Путин снова привлек генерала Сергея Суровикина, известного как «генерал Армагеддон», который ранее командовал российскими силами в Сирии и связан с кампанией массированных ударов по гражданской инфраструктуре.

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По оценке издания, нынешняя логика Кремля состоит в том, чтобы перенести основное давление с поля боя на украинские города и попытаться подорвать стойкость гражданского населения зимой.

Почему Россия бьет по мостам Киева

The Telegraph обращает внимание на семь мостов через Днепр в столице, которые имеют критическое значение для автомобильного и железнодорожного сообщения.

По мнению автора, масштабное повреждение переправ могло бы существенно усложнить логистику не только внутри Киева, но и в значительной части северной Украины.

Поэтому удары по мостам и энергетической инфраструктуре могут стать одним из главных элементов российской зимней кампании.

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В материале говорится, что Киев в последнее время находится под почти непрерывными атаками ракет и беспилотников. Россия все чаще пытается бить не только по военным целям, но и по инфраструктуре, от которой зависит повседневная жизнь города.

В России проблемы с наступлением и человеческим ресурсом

The Telegraph связывает смену тактики с ситуацией на фронте. Российское наступление на Донбассе, по оценке издания, в последние месяцы продвигается медленно и стоит РФ больших потерь.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что всего за одну неделю российские войска потеряли более 10 тысяч военнослужащих.

Автор материала отмечает, что даже если конкретные цифры еще нуждаются в подтверждении, Россия платит высокую цену за ограниченные территориальные достижения.

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Отдельной проблемой для Кремля становится пополнение армии. Привлекать достаточное количество контрактников становится сложнее, а новая масштабная мобилизация может иметь серьезные политические последствия внутри РФ.

Именно поэтому, по мнению The Telegraph, Путин пытается добиться перелома другим путем — через системное давление на украинские города.

Уязвимое место Украины — ПВО

Издание также обращает внимание на дефицит боеприпасов для украинской противовоздушной обороны, прежде всего ракет к системам Patriot.

Москва, как считает автор, осознает эту проблему и пытается использовать ее, все активнее атакуя инфраструктуру, обеспечивающую работу Киева и других городов.

В The Telegraph считают, что главный вопрос сейчас состоит не только в том, сможет ли Украина удерживать отдельные города на Донбассе, но и в том, хватит ли Европе и Великобритании политической выносливости продолжать масштабную поддержку Киева.

Автор призывает Запад резко увеличить поставки Украине ракет ПВО, радаров, беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

Также в материале предлагается обсуждать более широкое использование возможностей НАТО для защиты гражданской и критической инфраструктуры Украины без прямого вступления Альянса в войну.

The Telegraph заключает, что Кремль пытается перевести войну в плоскость истощения гражданского населения. Если массированные удары по Киеву и другим городам дадут России желаемый эффект, Москва, по мнению автора, будет только усиливать такую тактику.

Под прицелом мосты не только в Киеве

Россия в последнее время усилила удары по мостам через Днепр и, вероятно, расширяет эту кампанию за пределы Киева. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

6 октября российские войска атаковали мост через Днепр в Запорожье, из-за чего движение по переправе временно остановили. Аналитики напоминают, что город является важным транспортным узлом украинской логистики на юге страны.

В ISW считают, что удары по мостам в Киеве и Запорожье преследуют не только военную цель. Они также могут быть направлены на усложнение жизни гражданского населения, повреждение инфраструктуры и создание постоянного ощущения опасности.

В Киеве 3 и 4 октября российские дроны атаковали Северный мост. Был поврежден дорожное полотно, тепломагистраль и контактная сеть троллейбусов, а движение транспорта временно ограничивались.

Аналитики ISW ранее отмечали, что систематические удары по киевским мостам могут являться частью более широкой кампании, призванной усложнить сообщение между берегами Днепра и логистику столицы.

В то же время инженер-проектировщик Андрей Корецкий подчеркивал, что вывести из эксплуатации большие киевские мосты одним или даже несколькими попаданиями дронов очень сложно.

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