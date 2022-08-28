Путин приказал мобилизовать 137 тысяч человек: военный эксперт рассказал о намерениях диктатора

Командованию РФ нужно не менее 6 месяцев, чтобы мобилизовать столько человек.

Несмотря на то, что в течение шести месяцев оккупанты тысячами погибают в войне против Украины, кремлевский диктатор Путин увеличивает армию на 137 тыс.

Чего он пытается добиться, рассказал военный эксперт Денис Попович.

"Очевидно, Путин не может официально объявить мобилизацию, ведь у общества это вызовет вполне логичный вопрос: "Если мы пол года всех побеждали и уничтожили три украинских армии, почему сейчас происходит мобилизация?" — говорит Попович.

По его мнению, увеличение армии должно закрыть два вопроса: пополнить потери, которые росармия понесла в Украине и подготовить определенный резерв, чтобы потом его вбросить в дальнейшие бои против украинской армии.

Однако чтобы собрать такое количество личного состава, по мнению военного эксперта, нужно не менее 6 месяцев. Да, только весной они смогут на что-то рассчитывать.

"Их нужно собрать, уладить, научить, подобрать офицеров, что-то сформировать. Это дело не на одну неделю, и не на один месяц. А дальше зима – тяжелый сезон для ведения определенных наступательных действий. Чтобы более широко подготовить, я думаю, там есть прицел на весну", – сказал эксперт.

Он также подчеркнул, что в армии кафиров очень большая нехватка офицеров. Об этом свидетельствует проблема с комплектованием 3 армейского корпуса для отправки в Украину. Да, были довольно разные цифры по группировке: начинали с 80 тыс., остановились на 15 тыс., а сейчас — до 10 тыс. Это количество сейчас перебрасывают на территорию Украины.

"Если у них были проб с 15 тысячами, представьте, какие могут быть проблемы со 137 тыс. Они будут кратно увеличены. Несомненно, им нужно время, чтобы все это реализовать", — сказал эксперт.

Ранее военный эксперт Петр Черник выразил такое мнение, что Украину ждет еще одна полномасштабная война с РФ, которая свергнет "московский империализм". По его прогнозам, новые широкомасштабные действия между Украиной и РФ могут возникнуть как через полгода-год, так и через 5-10 лет.

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