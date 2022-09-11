Путин приказал олигархам и госучреждениям создавать ЧВК для "нового этапа" войны — Bellingcat

Он приказал российским олигархам создавать частные военные кампании якобы для "нового этапа войны", который состоится в октябре.

Об этом говорится в сообщении известного расследователя, руководителя Bellingcat Христо Грозева.

Грозев заявил, что есть информация о том, что российским олигархам и государственным корпорациям приказали создать свои ЧВК, поскольку диктатор Путин разочаровался в собственной армии.

"Каждой государственной корпорации и олигарху предписано создать собственный ЧВК для "нового этапа в октябре". Что такое новый этап, этап 5?", — отметил Грозев.

Это может быть все связано с коррупцией и несоответствием в армии ("мертвецы были истреблены из своей плата"). Но это достаточно эффективный, может быть их государственная корпорация и олигарх, чтобы выполнить свой новый PMC для "нового періоду в октябре". — Christo Grozev (@christogrozev) September 10, 2022

Напомним, Жданов подтвердил, что письмо Минобороны РФ, выложившее в Сеть один из оппозиционных российских политиков, настоящее. Российские власти действительно знают, что потери оккупантов в Украине достигли 50 тыс. человек убитыми.

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