Путин приказал принять в федеральную собственность Запорожскую АЭС – документ

Глава Кремля Владимир Путин поручил приобщить к федеральной собственности РФ объекты Запорожской АЭС.

Об этом идет речь в тексте документа.

Свой указ российский глава назвал "Об особенностях правового регулирования в области использования атомной энергии на территории Запорожской области". Согласно ему, акционерному обществу "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" "предоставят разрешение (лицензию) на право ведения работ в области использования атомной энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере использования атомной энергии".

В пункте №3 указа говорится, чтобы обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии ЗАЭС и другого имущества, необходимого для "осуществления ее деятельности".

Согласно тексту надзор и использование атомной энергии ЗАЭС определены до 1 января 2028 года.

Напомним, 30 сентября российские захватчики похитили гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова по дороге от станции до Энергодара. Автомобиль остановили, его самого задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении. 3 октября оккупанты отпустили гендиректора АЭС.

Впоследствии в МАГАТЭ заявили, что Игорь Мурашов больше не будет работать на атомной станции.

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