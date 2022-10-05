Путин приказал принять в федеральную собственность Запорожскую АЭС – документ

Президент страны-агрессора своим указом установил статус эксплуатирующей организации ЗАЭС.
Глава Кремля Владимир Путин поручил приобщить к федеральной собственности РФ объекты Запорожской АЭС.
Об этом идет речь в тексте документа.
Свой указ российский глава назвал "Об особенностях правового регулирования в области использования атомной энергии на территории Запорожской области". Согласно ему, акционерному обществу "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" "предоставят разрешение (лицензию) на право ведения работ в области использования атомной энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере использования атомной энергии".
В пункте №3 указа говорится, чтобы обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии ЗАЭС и другого имущества, необходимого для "осуществления ее деятельности".
Согласно тексту надзор и использование атомной энергии ЗАЭС определены до 1 января 2028 года.
Напомним, 30 сентября российские захватчики похитили гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова по дороге от станции до Энергодара. Автомобиль остановили, его самого задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении. 3 октября оккупанты отпустили гендиректора АЭС.
Впоследствии в МАГАТЭ заявили, что Игорь Мурашов больше не будет работать на атомной станции.
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