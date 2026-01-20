Путин приказал воевать тем, что есть: Россия исчерпала лимит ресурсов на войну

Россия / © Associated Press

Сил и средств, выделяемых Россией на ведение войны против Украины в 2025–2026 годах, критически не хватает. Этого недостаточно не только для достижения стратегических целей Кремля, но даже для выполнения текущих тактических задач на фронте.

Об этом в эфире «Украинского Радио» заявил руководитель проектов безопасности Центра глобалистики «Стратегия 21» Павел Лакийчук.

По словам военного эксперта, в конце 2025 года зафиксирована показательная тенденция: впервые за все время полномасштабного вторжения российская армия понесла большие потери, чем смогла компенсировать за счет набора новых воинов.

На эту проблему в начале января обращал внимание и Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Статистика Генштаба ВСУ подтверждает масштабность истощения врага. Общие потери личного состава армии РФ превысили 1 миллион 227 тысяч человек.

Эта цифра включает в себя погибших и раненых, выбывших из боя. В то же время безвозвратные потери, хотя и меньше, остаются критически высокими для оккупантов.

Лакийчук обратил внимание на важный сигнал из Москвы. В ходе традиционной декабрьской коллегии Минобороны РФ риторика военно-политического руководства врага выявила серьезные разногласия.

Министр обороны России Андрей Белоусов настаивал на необходимости выделения дополнительных ресурсов на кампанию 2025-2026 годов. Однако Владимир Путин отказался удовлетворять этот запрос.

«Путин заявил, что больше ресурсов на войну у России нет и Министерство обороны РФ должно справляться теми силами и средствами, которые выделены на год. Это говорит о том, что очевидно тех сил, которые выделяются российским государством по реализации планов Герасимова, недостаточно», — подчеркнул эксперт.

Несмотря на заявления пропаганды и амбициозные планы по полной оккупации Украины, реальное состояние российской армии ухудшается.

Эксперт подытожил, что сейчас наблюдается значительная неукомплектованность подразделений врага, особенно это касается новосформированных дивизий морской пехоты, воздушно-десантных войск.

Имеющегося ресурса оккупантам уже сейчас не хватает для эффективного выполнения даже тактических задач на поле боя.

Напомним, в Военно-морских силах ВСУ сообщили, что из-за сезона штормов в Черном и Азовском морях российские войска имеют существенные ограничения в использовании морских ракетоносителей.

По словам спикера ВМС Дмитрия Плетенчука, волнение моря в 3–4 балла делает пуски ракет слишком рискованными из-за угрозы повреждения пусковых установок или нештатной работы «Калибров».

Ситуацию для РФ усложняет базирование флота в Новороссийске, отсутствие боевых кораблей в бухтах Крыма и снижение эффективности аэроразведки из-за штормового ветра и облачности.