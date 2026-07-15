Путин приказал взять Запорожье: почему российское наступление начало сыпаться

Война в Украине / © Associated Press

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В Запорожье, расположенном примерно в 17 километрах от зоны боевых действий, около 700 тысяч человек пытаются продолжать обычную жизнь под постоянной угрозой российских атак. В то же время, украинские военные заявляют, что наступление РФ на юге удалось почти остановить, а отдельные группы оккупантов, которые проникают в тыл, быстро уничтожают.

Об этом говорится в репортаже немецкого издания WELT.

В городе воздушные тревоги, взрывы и атаки беспилотников стали частью повседневности. Пока в одном районе люди отдыхают возле Днепра, в нескольких километрах российские военные пытаются продвигаться на север, прячась от украинских дронов.

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Запорожская область является одной из четырех областей Украины, которые Россия объявила аннексированными в 2022 году, хотя не контролирует их полностью. В декабре 2025 года Владимир Путин отдал приказ захватить Запорожье.

По оценкам украинских военных и аналитиков, российское продвижение на южном направлении в последнее время существенно замедлилось.

Командир с позывным «Клинтон», который служит вблизи Запорожья, рассказал, что ситуация на фронте меняется еженедельно, однако линия боевого столкновения остается относительно стабильной.

«Россияне считают, что каждый клочок земли, на который ступил хотя бы один их солдат, уже принадлежит им, даже если это продолжалось несколько минут. Отдельные группы иногда доставались нашему тылу, но мы уничтожали их в течение нескольких часов», — сказал он.

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По словам военного, на отдельных участках украинским силам удалось оттеснить российские подразделения. В то же время, возможности дальнейшего продвижения зависят от количества и качества вооружения.

«Это война технологий. Иногда новая технология работает в нашу пользу, но через несколько месяцев противник к ней адаптируется», — отметил Клинтон.

Одним из самых эффективных средств Украины остаются беспилотники средней дальности. Они позволяют бить по российской логистике в тылу, усложняя поставки войск и оккупированного Крыма.

Украинский военный аналитик Владислав Урубков из фонда «Вернись живым» заявил, что стратегия Украины на юге имеет две цели — остановить россиян и создать условия для предстоящих контрнаступательных действий.

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«Сейчас мы практически остановили наступление россиян, их успехи резко сократились. Теперь нужно сделать так, чтобы их солдаты не получали еду, воду, горючее, оружие и боеприпасы. Тогда мы сможем добиться успеха», — сказал он.

В WELT отмечают, что среди российских военных блоггеров в последнее время усилился пессимизм по ситуации на южном фронте. Они признают затруднение российских войск и называют наступление «затяжным и дорогостоящим проникновением без значительного успеха».

По оценке издания, российские силы почти не продвигаются на юге, на отдельных участках теряют позиции и сталкиваются с проблемами в логистике из-за украинских дронов. Поэтому им, вероятно, не хватает сил для захвата Запорожья.

В то же время, постоянные атаки истощают гражданское население. Из-за частых и длительных воздушных тревог часть школ проводит занятия в подземных помещениях. В течение одного дня, 13 июля, в Запорожье воздушную тревогу объявляли девять раз, а одна из них продолжалась 15 часов.

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Глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что россияне усиливают удары по городу из-за отсутствия успехов на фронте.

«Конечно, люди устали от нескончаемых тревог и атак. Но они не сдаются. Запорожье остается сильным», – сказал он.

По словам Федорова, около 70% российских атак по региону совершаются беспилотниками, остальные — ракетами и управляемыми авиабомбами. Часть города находится в зоне досягаемости российской артиллерии.

Несмотря на постоянную опасность в Запорожье продолжают работать общественный транспорт, магазины и больницы. Мобильные огневые группы патрулируют город на автомобилях с пулеметами и средствами радиоэлектронной борьбы.

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Ранее сообщалось, что на Александровском направлении ВСУ добились очередных успехов в ходе контратак, проводимых при поддержке усиленных ударов средней дальности по тылам врага. По имеющимся данным, ВСУ могли деоккупировать шесть населенных пунктов и зачистить 120 квадратных километров территории.

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