"Путин принуждает Украину к миру": экс-глава СБУ объяснил, почему россияне безжалостно бомбят Харьков

Россия варварскими обстрелами Харькова якобы наносит удары по "центрам принятия решений", только вместо Киева оккупанты решили демонстрировать такой подход в отношении Харькова. Это политический центр, мощнейший технологический и военный центр и, конечно, один из символов нашего государства как второй город по численности, вторая столица Украины.

Такое мнение высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005 — 2010 годах, генерал армии Николай Маломуж в интервью OBOZREVATEL.

По его словам, с одной стороны РФ хочет посеять панику в городе, а с другой – уничтожить промышленность и оборонные предприятия. Также враг все еще надеется захватить Харьков, потому пытается создать условия для этого.

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"Таким образом, уничтожение, устрашение, постепенное продвижение в город Харьков, а при удобной ситуации окружения и захвата. Поскольку они видят, что перспектив захвата Харькова нет, они используют тактику террора. На примере этого города они показывают, что точно так же могут бить и по другим городам, включая столицу Украины. Вместе с тем предполагается, что Харьков может стать центром консолидации наших новых сил и средств, в первую очередь, военных, технологических, ремонтных, обеспечивающих ремонт техники и вооружения Украины", — пояснил Маломуж.

Кроме того, экс-председатель СБУ заявил, что оккупанты видят готовность Украины контрнаступать на южном и харьковском направлениях, поэтому пытаются проводить на опережение массовую огневую подготовку путем нанесения системных ударов. Тем самым оказывается давление на жителей Харькова и других населенных пунктов, чтобы они потребовали от власти перемирия и прекращения огня.

"Именно этой теме посвящен переговорный процесс, в первую очередь, неофициальный, Путиным с его партнерами, Эрдоганом или партнерами на Западе о готовности Украины к миру на условиях России. Для этого РФ принуждает Украину к миру, а Харьков – ключевой город в этом процессе", – добавил он.

Напомним, генерал рассказал, пойдет ли Путин на ядерную войну и при каком условии заберет свои войска из Украины.

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