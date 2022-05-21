Путин принял окончательное решение о войне после обряда шаманов, которых привез Шойгу – политолог

Российский политолог, критикующий президента РФ Владимира Путина, Валерий Соловей рассказал, что в Кремле окружение диктатора готовится к серьезным политическим проблемам осенью.

Так, по его словам, Дмитрий Медведев уже готовится к выборам президента.

Об этом Соловей рассказал в эфире Фейгин Live.

"Послушайте, какую радикальную ахинею несет Дмитрий Медведев. А несет он только по одной причине – он хочет понравиться тем, у кого сейчас контрольный пакет акций и будет контроль – это силовики. Он хочет зайти снова в ту же самую реку, он хочет, чтобы выбрали его. Он знает об этом и это уже невозможно скрыть. Это когда я стал говорить два года назад, это казалось совершенно невероятным, сейчас все больше людей об этом знают. И будет писать об этом не только Times, писать будут другие знаменитые издания. Daily Mail и The Sun, их можно было подвергнуть сомнению, но от Times вы просто так не отмахнетесь. Они получают сведения от разведки. Люди из этих служб, по крайней мере из американских, довольно неплохо представляют состояние его здоровья", – отметил он.

Политолог добавил, что никто с абсолютной точностью не скажет, когда умрет Путин, впрочем, то, что "осенью окружение уже ожидает связанных с этим политических проблем – это факт, который становится все более известным".

Валерий Соловей добавил, что из-за проблем со здоровьем Путин и сам спешит.

"Ему нужно закончить хоть каким-то образом свою великую миссию. Но она как-то все не складывается. И виноваты в этом, пожалуй, были шаманы, которых он послушал. Потому что окончательное решение он принял после обрядов, проведенных шаманами, которых привез Шойгу", – отметил он.

Напомним, Валерий Соловей также рассказал, что Путина накачивают таблетками и готовят новую операцию. Сейчас у 69-летнего главы Кремля есть три диагноза.

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