Путин привел войну на территорию России: Фейгин – о том, что ждет агрессора в будущем

Российский правозащитник отметил, что Путин не представлял, что по территории РФ будут летать дроны.

Российский правозащитник Марк Фейгин объяснил, что Путин, желавший захватить Украину "за три дня", привел войну на территорию России. Поэтому в Кремле задумываются о том, что будет после диктатора.

Об этом он сказал на своем ютуб-канале.

"Путин был уверен, когда начинал эту войну, что до России она не дойдет и что война будет продолжаться условно три дня. Он считал, что получит запланированный результат и с такими проблемами никогда не столкнется — ни с проводами на территории РФ, ни с ракетами по пограничным военным объектам, ни тем более с группами военнослужащих, которые могут переходить границу и будут вести боевые действия с российскими спецслужбами, но он это сделал, привел войну в Россию и сделал ее фатально неотвратимой. между сторонниками политической демократии с дрейфующим авторитарным режимом Путина", — сказал российский правозащитник.

Фейгин отметил, что в России из-за войны возможны беспорядки из-за дезертиров и наемников из ЧВК "Вагнер".

"Ряды возмущенных могут пополниться как из ЧВК "Вагнер", так и среди дезертиров, не говоря уже о группах внутри самой власти, которые уже разрабатывают планы по возможному перехвату власти. Путин стал своим собственным обидчиком. Границ нет — они как решето, через нее проникают, совершают необходимые оперативные действия. Кого-то российским спецслужбам удается захватить или даже уничтожить. Но есть и те, кто успешно проводит эти операции. Власть фрагментируется. Внутри нее возникают отдельные субстанции, которые думают о постпутинском времени, потому что Путин не вечен", – сказал Фейгин.

Напомним, с ночи 27 февраля до утра 28-го по всей России прокатилась волна атак "неизвестными беспилотниками". Некоторые из них направлялись, вероятно, в российские газовые и нефтяные хранилища, ведь упали в нескольких метрах от целей.

Также 2 марта в окрестностях города Коломна Московской области раздался громкий взрыв, который был слышен во всех уголках города.

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