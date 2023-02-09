Путин признал, что война началась в 2014 году, и снова заговорил про "восемь лет бомбас"

В четверг, 9 февраля, президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасли цинично заявил, что Россия "не начинала никаких боевых действий" в Украине, а "пытается их закончить".

Такое заявление хозяина Кремля цитируют российские пропагандисты.

На упомянутой встрече Путин в очередной раз провозгласил, что в Украине в 2014 году произошел "государственный переворот", после которого произошли "события в Крыму и на Донбассе" — так стыдливо он называет незаконную аннексию полуострова и поддержанные РФ сепаратистские мятежи в Донецкой и Луганской областях .

Кремлевский диктатор также завел старую пластинку про "восемь лет бомбас", обвинив украинскую армию в обстрелах так называемых "ДНР" и "ЛНР", которые продолжались с 2014 года.

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"В нарушение всех договоренностей, всех обязательств эти регионы Донбасса были взяты в блокаду, по ним стали работать с помощью тяжелой военной техники, неоднократно проводили крупные военные операции. То есть они начали тогда войну. Они начали войну и она длилась восемь лет на уничтожение живущих там людей, которые чувствуют себя кровно связанными с Россией, русской культурой, русским языком. Сколько можно было терпеть уже?" — заявил Владимир Путин, объясняя полномасштабное вторжение российских войск в Украину, начавшееся 24 февраля 2022 года.

Напомним, президент России Владимир Путин в декабре прошлого года внезапно заявил, что не хочет "раскручивать маховик военного конфликта". При этом хозяин Кремля сообщил о готовности садиться за стол переговоров и традиционно обвинил Украину в нежелании договариваться.

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