Путин признался, какая баллистическая ракета была применена против Украины

Хозяин Кремля заявил, что целью ракетного удара был завод "Южмаш" в Днепре.

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что 21 ноября для удара по Днепру была применена баллистическая ракета средней дальности "Орешник".

Заявление хозяина Кремля цитируют российские пропагандисты.

При этом президент государства-агрессора назвал удар по украинскому городу "успешным испытанием".

Путин также заявил, что целью ракетного удара был завод "Южмаш" в Днепре.

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"Удар по "Южмашу" был нанесен баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении", — сказал он.

Испытание в боевых условиях ракетной системы "Орешник" президент государства-агрессора назвал ответом на "агрессивные действия стран НАТО в отношении России".

В частности, Владимир Путин считает, что использовать дальнобойное оружие по территории России без специалистов стран, где оно было изготовлено, невозможно.

"Конфликт в Украине приобрел элементы глобального характера после атак дальнобойными западными ракетами по России", — заявил он.

Путин утверждает, что современные средства ПВО не перехватывают ракеты "Орешник", и при этом цинично пообещал, что государство-агрессор заранее будет предлагать мирным жителям в Украине и гражданам других "дружественных государств" покинуть зоны возможного поражения.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 21 ноября Россия ударила по Днепру новой ракетой. Эксперты предполагали, что государство-агрессор применило межконтинентальную баллистическую ракету "Рубеж".

Впервые! Россия атаковала Украину межконтинентальной баллистической ракетой

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