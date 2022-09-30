Президент России Владимир Путин призвал Украину "немедленно прекратить огонь" и сесть за стол переговоров.

Об этом он сказал во время обращения к россиянам 30 сентября.

"Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году и вернуться за стол переговоров. Мы готовы к этому. Об этом не раз было сказано. Но выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье, Херсоне не будем обсуждать. Он сделан. Россия его не предаст", — сказал диктатор Путин.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин 30 сентября предпринял попытку аннексии украинских территорий. В своем выступлении он заявил, что результаты псефдореферендумов "известны". Он заявил, что Запорожская, Херсонская, Донецкая и Луганская область "входят в состав РФ".

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