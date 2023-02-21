"Пушки вместо масла": Путин во время выступления процитировал нацистского преступника

Путин в своем послании к Федеральному собранию РФ процитировал нациста Рудольфа Гесса. Глава Кремля заявил, что, мол, "РФ не будет развивать оборонную промышленность в ущерб экономике".

Об этом он заявил 21 февраля в послании к Федеральному собранию РФ.

По его словам, РФ якобы не имеет цели развивать оборонную промышленность в ущерб экономике и использовал высказывание "пушки вместо масла", принадлежащее нацистскому преступнику Рудольфу Гессу.

“Есть такое стойкое выражение: “пушки вместо масла”. Оборона страны, конечно, важнейший приоритет, но решая стратегические задачи в этой сфере, мы не должны повторять ошибок прошлого, не должны разрушать собственную экономику”, — сказал Путин.

Рудольф Гесс был политическим и государственным деятелем Германии и одним из руководителей Третьего Райха. Он был, как говорится, "нацистом номер три". Уже в 1945-46 годах он предстал перед Нюрнбергским процессом вторым, после Геринга, в списке обвиняемых за преступления нацистов.

Напомним, что Путин 21 февраля выступает на Федеральном собрании РФ, где, как ему присуще, обвиняет в проблемах России Европу и Украину и открещивается от войны.

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