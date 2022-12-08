Путин продолжает делать губительные ошибки в войне: в Пентагоне спрогнозировали сценарии войны зимой

В Пентагоне считают, что предстоит еще значительное количество боевых действий.

Жестокие российские атаки на украинскую инфраструктуру не сломали хребет украинцам, а лишь усилили сопротивление вторжению оккупантов Путина.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, передает пресс-служба Пентагона.

По его словам, российский диктатор продолжает совершать губительные ошибки в войне России против Украины.

"Российская война против Украины длится уже 10 месяцев, и Путин потерпел поражение в целом. Украинцы отбили первую атаку на Киев, а затем устояли в боях на востоке страны. Украинские войска начали контратаку в Харьковской области, которая оттеснила россиян от второго по величине города стране, а затем вытеснили россиян из стратегического города Херсона", – сказал Милли.

Однако американский генерал прогнозирует, что предстоит еще значительное количество боевых действий.

"Но прямо сейчас ситуация на месте такова, что линии (столкновения. – Ред.) стабилизируются, и с наступлением зимы все немного замедлится из-за мороза. Потом появится потенциальная возможность для наступления обеих сторон в разгар зимы из-за погоды и рельефа местности", – добавил глава Объединенного комитета начальников штабов США.

Милли назвал ракетные атаки РФ по мирному населению и гражданской инфраструктуре неприемлемыми.

"Они пытаются сломать хребет, сломать волю украинского народа. Но это привело к повышению уровня устойчивости и сопротивления со стороны украинского народа", — подчеркнул он.

Начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин добавил, что война против Украины должна быть сдерживающим фактором для других наций, намекая на стремление Китая захватить Тайвань.

"Россия совершила эту катастрофическую ошибку (вторжение в Украину. – Ред.). РФ – теперь она дипломатически изолирована и экономически искалечена", – подытожил он.

Ранее Марк Милли назвал освобождение Крыма военным путем маловероятным. Также Милли намекал, что украинцам следует задуматься о переговорах с Россией.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что украинские военные не примут никаких договоренностей или компромиссных решений из РФ. По его мнению, единственное условие для переговоров – Россия должна оставить все захваченные территории Украины.

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