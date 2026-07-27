Путин проговорился о слабом месте "Циркона": что не так с хваленой ракетой РФ

Ракета "Циркон" / © скриншот с видео

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Российский диктатор Владимир Путин публично признал недостатки российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" , которую Кремль годами называл "уникальным" оружием.

Об этом говорится в заявлении российского диктатора Владимира Путина, информирует российское "медиа" " Известия ".

По словам диктатора, российским специалистам еще предстоит совершенствовать ракету и работать над точностью ее ударов. В то же время он утверждает, что во время последних применений Циркон якобы продемонстрировал лучшие результаты.

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Путин похвастался, что лишь немногие страны мира имеют подобное вооружение, и заверил, что Россия продолжит его модернизацию. Фактически это заявление стало признанием того, что широко разрекламированная ракета до сих пор не соответствует заявленным Кремлем характеристикам.

Российский диктатор также заговорил о роли военно-морского флота РФ в так называемой ядерной триаде. Он назвал флот одним из главных инструментов стратегического сдерживания.

Отдельно Путин упомянул российские атомные подлодки, оснащенные межконтинентальными баллистическими ракетами. По его утверждению, они должны сдерживать потенциальных противников России.

Напомним, что Циркон — российская гиперзвуковая противокорабельная ракета, которую Кремль активно использует в своей пропаганде. РФ заявляет, что ракета якобы способна развивать скорость до девяти Махов и поражать цели на расстоянии до тысячи километров.

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В то же время, ранее мы писали о том, что "Циркон", вероятно, является не гиперзвуковой крылатой ракетой , которая имеет значительно более высокую маневренность, а баллистической ракетой, использующей квазибалистическую траекторию.

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