"Путин проигрывает войну и действует, как трус": реакция западных СМИ на ракетный обстрел Украины

Массированный ракетный обстрел Россией украинских городов стал одной из главных тем в западных СМИ. Ряд изданий отметил, что президент России Владимир Путин готов перейти любые границы, чтобы оправдаться перед своими сторонниками за поражения на поле боя и подрыв Крымского моста.

ТСН.ua собрал реакцию западных медиа на событие.

Издание CNN отмечает, что ракетные обстрелы объектов энергетики могут свидетельствовать о готовности Путина к новому кровавому повороту в войне.

"Меседж был очевиден для мира. Путин не намерен унижаться. Он не признает поражения. И он вполне готов совершить резню среди гражданского населения и неизбирательный террор в ответ на ряд неудач на поле битвы. Цели в понедельник имели небольшую военную ценность и, по сути, отражали потребность Путина найти новые мишени из-за его неспособности нанести поражение Украине на поле боя", — пишет CNN.

Как отмечает издание, удар по объектам энергетики в понедельник показался "тонким намеком на несчастье, которое может спровоцировать российский президент с наступлением зимы", даже когда его армия отступает перед украинскими войсками, использующими западное оружие.

"Это вероятность того, что Путин может предвещать новый кровавый поворот в войне, прошедшей через несколько стратегических фаз после вторжения в феврале", — говорится в публикации.

Как пишет The Washington Post, волна российских авиаударов, всколыхнувшая Киев в понедельник утром, разрушила многомесячный покой, вернув город снова в центр войны, длившейся почти восемь месяцев.

"Нормальная жизнедеятельность города во многом восстановилась после того, как весной попытка России вторгнуться в столицу и свергнуть украинское правительство провалилась... Но атака в понедельник, кажется, перешла предыдущие рамки, установленные Россией, поскольку ракеты впервые попали в самое сердце Киева, вблизи от правительственных министерств, пешеходных улиц и коммерческих зон", — отмечает издание.

The Guardian отмечает, что массовые удары Путина в понедельник "были отчаянным ответом критикам его армии дома на тот факт, что вторжение России проваливается, и на его собственную раненую гордость после того, как Крымский мост, любимый проект, взорвался в эти выходные".

Как напоминает издание, в своей короткой речи Путин заявил, что удары были нанесены по "просьбе Минобороны". Если это правда, это одно из первых решений, принятых генералом Сергеем Суровикиным, новым российским командующим, прозванным "генералом Армагеддоном" за его жесткий и неортодоксальный подход к ведению войны.

"Я не удивлен тем, что происходит в Киеве. Суровикин абсолютно безжалостный, его мало волнует человеческую жизнь. Я боюсь, что его руки будут полностью в украинской крови", — сказал The Guardian бывший чиновник министерства обороны, работавший с ним.

Комментируя ракетные удары РФ по гражданским объектам в Украине, итальянская газета Corriere della Sera написала 11 октября:

"Обстрелы городов и гражданской инфраструктуры показывают... провал российской "спецоперации в Украине. Прослеживается логика труса, который не может победить в открытом противостоянии, поэтому вынужден нанести удар ниже пояса. Владимир Путин с самого начала обещал, что идет "освобождать" и "денацифицировать" Украину. По благословению Патриарха Московского он предстал в ореоле лидера с миссией вернуть в Россию-матушку ее деток, ставших жертвами коррумпированного режима, финансируемого НАТО. Но факты свидетельствуют об совершенно противоположном. И сами удары по Киеву и крупным украинским городам были совершены после длительной серии неудач, сопровождающих вот уже почти восемь месяцев российское вторжение", цитирует статью DW.

Комментатор британского издания Financial Times размышлял о возможной реакции Запада на ракетные удары России по украинским городам.

"Одним из ответов западных демократий должна стать скорая поставка Украины передовых оборонных систем, которые она давно просила. В противном случае, Украина станет только еще более уязвимой, а страдания, которые испытывают ее граждане, будут еще больше", — говорится в публикации.

В то же время, отмечает издание, западные демократии должны готовиться к возможным попыткам Москвы взять под прицел их инфраструктуру.

"После взрывов на российском газопроводе "Северный поток"... и расследуемых ныне актов саботажа на кабельных сетях, в выходные парализовавших часть железнодорожной сети Германии, в понедельник была совершена кибератака на сайты аэропортов США, в чем обвиняют российских хакеров. Союзники должны не только усилить поддержку Украины, но и усилить наблюдение за важнейшими энергетическими, транспортными и коммуникационными сетями – и быть готовыми к тому, что одним из следующих шагов Путина может стать попытка расширения войны", – предостерегает Financial Times.

Массированный обстрел Украины

Утром 10 октября россияне активизировали свой террор по отношению к мирному населению — сразу в нескольких крупных городах Украины раздались взрывы. Только к обеду оккупанты выпустили 83 ракеты, 43 из них сбиты.

По состоянию на 17:00 произошло попадание по объектам критической инфраструктуры в 12 областях и Киеве, возникло более 30 пожаров. В результате вражеских атак погибли 11 человек, травмированы – 89.

Массированные ракетные удары по Украине россияне планировали еще со 2-3 октября, основной целью РФ было уничтожение ТЭС, создание паники среди украинцев и устрашение европейской общественности, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

11 октября оккупанты снова атаковали Украину ракетами и иранскими беспилотниками-камикадзе Shahed-136. Почти на всей территории Украины утром во вторник была объявлена воздушная тревога.

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