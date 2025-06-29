Президент России Владимир Путин / © Associated Press

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С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более миллиона военных и большое количество техники, несмотря на масштабы армии и первоначальный план быстрой операции. Неэффективность обусловлена системными проблемами, жестокостью, низким уровнем подготовки и коррупцией, что приводит к колоссальным потерям и поражениям.

Об этом пишет The Telegraph.

За три с половиной года после начала «специальной военной операции» Россия потеряла более миллиона военных, хотя операция изначально планировалась длиться всего три дня. Для армии такого масштаба, как по количеству личного состава, так и техники, это очень высокая цена за контроль менее чем пятой части территории Украины. При этом армия Украины в момент незаконного вторжения 24 февраля 2022 года была значительно меньше.

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Почему же российская армия показывает такую неэффективность? Или это только проблема современных Вооруженных сил РФ, или это более глубокая, системная проблема, которая тянется веками? Сегодня эти вопросы попытаются рассмотреть военный эксперт Хэмиш де Бреттон-Гордон и историк Джеймс Холланд.

Российская армия всегда опиралась на массовость и жестокость. Хотя она и стремилась иметь амбициозные интеллектуальные основы для своей военной мощи, на практике эти идеи обычно разбивались о реальность. Например, в 1920-1930-х годах радикальные военные идеи в Красной армии были утрачены из-за сталинских чисток. Единственная армия, которая извлекла ценные уроки из экспериментов, проведенных в СССР, была немецкий Вермахт.

Сегодня, в 2020-х, «Доктрина Герасимова» или «гибридная война» провалилась перед народом Украины, который мужественно противостоит неспровоцированной агрессии против своего суверенного государственного устройства.

В последнее время все чаще переосмысливают советскую победу во Второй мировой войне, а также характер боевых действий в том конфликте и вообще историю российских войн с начала ХХ века. Можно уверенно сказать, что, кроме Второй мировой, история войн России поражает поражениями и огромными потерями.

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Россия потерпела позорное поражение от Японии в 1905 году, что способствовало революции того же года. Участие Имперской России в Первой мировой войне стало катастрофой, что привело к 5,5 млн потерь, поражению на фронте и свержению царского режима. Договор в Брест-Литовске 1917 года заставил Россию уступить большую территорию Германии и ее союзникам.

Общая черта этих событий — руководство равнодушно относилось к огромным потерям среди рядового состава. Когда не беспокоишься о потерях, основные принципы ведения войны просто игнорируются.

Что касается Украины, то хотя Россия имеет одну из крупнейших армий мира, и было предположение, что Украину можно быстро оккупировать, за более чем три года Россия захватила лишь около 20% страны. В то же время сама Россия была поражена контратаками, а ее потери впечатляют: более миллиона личного состава, из них более 500 тысяч погибших, более 10 тысяч танков, 21 500 бронированных боевых машин, 41 000 других транспортных средств, 24 500 артиллерийских систем и 370 самолетов, включая часть стратегического ядерного бомбардировочного флота.

Чтобы представить масштабы, потери 10 000 танков превышают производство самого массового немецкого танка во время Второй мировой войны.

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Главная черта этих войн — невероятно высокие потери. Любой, кто прочитает этот перечень смертей и разрушений, а также большое количество поражений, вполне может прийти к выводу, что Россия просто плохо умеет воевать. И это правда.

Пока Западные союзники разумно используют технологии, глобальные возможности, механизацию и логистику, чтобы минимизировать риски для своих солдат, Красная армия продолжала политику невероятных потерь. Союзники использовали принцип «сталь, а не плоть», а СССР и ныне Россия стремились иметь и то, и другое, из-за чего потери были колоссальными.

В истории Красная армия потеряла значительно больше жизней, чем Западные союзники или даже немцы, которых они побеждали. Но это не означает, что Красная армия нести наибольшее бремя войны. Западные союзники вели настоящую глобальную войну на земле, в воздухе и на море, сражаясь против большей части сил Оси. СССР, до последних месяцев войны с Японией, воевал только на Восточном фронте — и делал это крайне неэффективно.

Чтобы быть эффективной армией, способной маневрировать и опережать врага, нужно много тренировок. Например, подготовка британского танкового полка для действий в составе объединенного подразделения с пехотой, артиллерией, беспилотниками и другими силами занимает более года.

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Российских призывников обучают всего несколько дней и сразу бросают в бой, некоторые даже не умеют чистить оружие. Обучение танкистов длится несколько недель и не включает совместных тренировок с другими подразделениями, что приводит к высокой смертности и хаосу на поле боя.

Командование российской армии жестко централизовано и базируется на слепом подчинении. Старшие офицеры часто занимаются мелкими тактическими задачами, которые в британской армии выполняют младшие командиры. Инициатива не только не поощряется, но и наказывается.

Военные применяют жестокие методы дисциплины, подобные тем, что были в XIX веке и Первой мировой — «штрафные батальоны» и «заграничные отряды», где младшие офицеры стреляют по отступающим или дезертирам. «Дедовщина» — жестокий тип издевательств и буллинга — является неотъемлемой частью системы воспитания. Эта ненависть между старшими и младшими солдатами сильна, поэтому неудивительно, что военные преступления являются повсеместными там, где появляется российская армия.

Коррупция процветает даже в мирное время. Топливо, боеприпасы, еда, оружие, форма и бронетехника продаются на стороне. Солдат используют как рабский труд — заставляют строить дачи офицеров или собирать урожай, как это было в царские и советские времена.

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Мы слишком долго имели чрезмерное уважение к Красной армии и ее современному преемнику — Российской армии. Победа во Второй мировой была полной, но слишком дорогой ценой. Красная армия была продуктом жестокой, коррумпированной страны, которая не ценила жизни своих солдат — и была, по сути, крайне некомпетентной. И сегодня ситуация не изменилась.

Как пишет издание, президент России Владимир Путин, который так предан наследию Великой Отечественной войны, ничему не научился.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия изменила тактику атак дронами «Шахед»а также о том, что угрожает Украине сейчас.