Путин промазал, поэтому момент "персональной перезагрузки" неустанно приближается — Климкин

Павел Климкин считает, что уже некорректно ставить знак равенства между Путиным и Россией.

У президента страны-агрессора РФ Владимира Путина есть претензии к Украине на подсознательном уровне, поэтому он никогда не откажется от планов "отомстить" нашей стране.

Но отсутствие успехов на поле боя продемонстрировало всем – и миру, и его окружению, что "Акела промазал", что геополитический игрок превратился в геополитического хулигана и уже некорректно ставить знак равенства между Путиным и Россией.

Такое мнение в эксклюзивном интервью Obozrevatel высказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин.

"В настоящее время агрессор грозит не только Украине, но и Центральной Европе, поэтому для российских элит все более актуальным становится вопрос "персональной перезагрузки" власти в РФ. Этот момент постоянно приближается", - отметил Климкин.

Напомним, Путин снова расшатывает ситуацию в Молдове, чтобы ударить Украину в спину.

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