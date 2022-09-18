Путин просчитался и надеется на истощение Украины в войне – аналитик

За полгода российская "военная операция" в Украине, задуманная как молниеносная война, превратилась в полномасштабный конфликт.

Война в Украине, которую начала Россия – самый большой в Европе конфликт за несколько десятков лет – стала большой гуманитарной катастрофой с множеством разрушений и жертв среди гражданского населения.

Джек Уотлинг, английский исследователь сухопутных войн, в интервью Foreign Policy подробно описывает шаги ВСУ, которые позволили осуществить и успешное контрнаступление одновременно на два фронта.

Эксперт отмечает низкий моральный дух российских солдат и их уязвимость к шоку, сыгравшему на руку украинцам. Возобновить же боевой дух россиянам будет очень сложно, считает он. Россия не планировала длительного конфликта с Украиной, а к мимолетному ее войску морально были полностью готовы.

Что касается вероятности тактического ядерного удара со стороны РФ, аналитик говорит, что такой риск был всегда, однако плотность расположения войск делает ВСУ не очень выгодной целью для такого оружия. С другой стороны, последствия таких действий для РФ будут очень серьезными, о чем он знает.

Следующие шаги россиян будут зависеть от решения Путина, который, по мнению Уотлинга, может попытаться затянуть конфликт в надежде на истощение западной поддержки и развал экономики Украины.

Относительно переломного момента войны исследователь считает, что это произошло еще в июле, когда США предоставили Украине дальнобойную артиллерию. Теперь ВСУ умело используют ее, чтобы избивать по обеспечению и командованию армии РФ.

Ранее сообщалось, что Путин на фоне войны в Украине теряет союзников.

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