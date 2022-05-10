Путин просчитался и теперь у него нет возможности выйти из войны с Украиной — Байден

Путин просчитался и теперь у него нет возможности выйти из войны с Украиной — Байден

Российский диктатор Владимир Путин стал заложником войны – у него нет возможности выйти из войны с Украиной.

Президент США Джо Байден заявил, что Путин ошибочно полагал, что вторжение в Украину развалит НАТО и Европейский Союз. Теперь же, когда Путин потерпел неудачу, глава Штатов обеспокоен тем, что у Владимира Путина нет выхода из украинской войны.

Такое заявление сделал Байден, выступая на политическом сборе средств в пригороде Вашингтона 9 мая, пишет Reuters.

Байден сказал, что Путин — "очень рассчитанный человек", и проблема, которая его (Джо Байдена. — Ред.) волнует, заключается в том, что у российского лидера "сейчас нет выхода". По словам президента США, он теперь пытается понять, что с этим делать.

Он отметил, что российский диктатор ошибочно считал, что вторжение в Украину приведет к расколу НАТО и ЕС, однако США и многие европейские государства пришли на помощь Украине.

Напомним, в МИД Франции перечислили четыре стратегические ошибки Путина в войне против Украины.

Как сообщалось, историк Ярослав Грицак заявил, что Россия после поражения в войне против Украины будет очень ослаблена, скатится к уровню 1991 года. Страна-агрессор будет просить у Запада снимать экономические санкции в ответ на политические решения.

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