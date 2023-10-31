Путин провалил блицкриг, но не проиграл войну: Портников – о главной задаче российского диктатора

Журналист отмечает, что провал блицкрига Путина не означает проигрыш России в войне.

Провал блицкрига Путина и плана "Киев за три дня" не означает обязательного проигрыша России в войне на истощение.

Такое мнение высказал политический эксперт и журналист Виталий Портников на своем YouTube-канале.

По его словам, Путин решил перейти к войне на истощение вместо так называемого блицкрига.

"Война – это не телевизионное шоу, не сериал и не сессия парламента. В войне недостаточно простой веры в победу. Любой успех в войне – это результат совокупности материальных, демографических, финансовых и других возможностей государств... Именно потому, что Украина получает помощь от цивилизованного мира, она имеет возможность противостоять России в войне на истощение, которая уже много месяцев назад (возможно, незаметно для многих) заменила так называемый путинский блицкриг", – говорит Портников.

Журналист отмечает, что фиаско блицкрига не означает обязательного поражения РФ в войне на истощение.

"Ради того, чтобы остановить его в его амбициях, связанных с уничтожением украинской государственности, нужно еще хорошо поработать и украинскому государству, и украинским гражданам, и нашим союзникам", — добавил он.

Портников напомнил, что главной целью диктатора Путина и его окружения является уничтожение украинского государства и изгнание украинцев с их земель, а вовсе не оккупация какой-то части нашей территории.

Ранее Виталий Портников заявил, что выход ВСУ на государственные границы 1991 может не стать окончанием войны.

Читайте также: