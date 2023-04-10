Путин пытается не выказывать никакой личной информации: экс-депутат Госдумы РФ объяснил, зачем это диктатору

Путин либо серьезно болен, либо у него "поехала крыша". Это объяснение того, почему он так сторонится других людей: в частности, своих подданных.

Была ли возможность у бывшего капитана ФСО Глеба Каракулова выйти "сухим из воды", остаться в живых и на весь мир рассказывать о реалиях жизни Путина.

Об этом в эфире телеканала FREEDOM рассказал экс-депутат Госдумы РФ, оппозиционер, полковник ФСБ России в отставке Геннадий Гудков.

“Слишком многое ему не известно. Он знает многое по своей части — по технике, шифрам, вхождению и выходу из связи и т.п. Что касается Путина, он говорит то, что мы и так давно знаем. Здесь ничего особенно нового нет. Я даже знаю, как на все это реагирует Путин. Я не очень верю в то, что у него нет телефона. При мне, например, господин Козак еще давно, когда был напряженный момент с прохождением одного закона, его попросили связаться с Кремлем и в моем присутствии он набирал Путина (не знаю, на какой телефон — мобильный или стационарный). Тот ответил ему, но через две минуты после нашего голосования. Возможно, действительно, у него личного телефона нет, кто-то носит его для того, чтобы соединить с кем-нибудь в случае необходимости”, — рассказал Геннадий Гудков.

Также он добавил, что все мы видели, как Путин общается с послами и на каком расстоянии это происходило. Путин не подошел к ним, не пожал руки, сказал, что больше никаких контактов не будет и ушел.

“На таком же большом расстоянии он общался с Орбаном, Герасимовым, Шойгу и другими. Путин проводит сейчас все совещания через экран, резко сократив число личных контактов. Самое главное, в чем я соглашаюсь с Глебом Каракуловым, это то, что всем охранникам и слугам Путина там надоел карантин. Если он так боится чего-то, то у него или крыша уехала, или у него действительно какая-то серьезная болезнь и он боится любой заразы, чтобы она его не убила. Я считаю, что у Путина есть серьезные проблемы со здоровьем. Но если у него едет крыша, это еще хуже”, — подчеркнул эксдепутат Госдумы РФ.

По его словам, перешедший на сторону добра Каракулов может представлять интерес для специалистов с точки зрения технического оснащения связей президента — с кем вступает в связь, какие приборы использует и т.д.

"Думаю, что здесь он может рассказать гораздо больше, чем люди, которые непосредственно окружают Путина и с ним работают", — отметил Гудков.

Напомним, что в ВСУ рассказали, устроит ли Россия массированный ракетный удар на Пасху.

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