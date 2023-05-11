Путин пытается "подкупить" власти Грузии во избежание санкций: как он это делает

Путин пытается "подкупить" власти Грузии тем, что отменяет российские визы для грузинских граждан и возобновляет авиасообщение. Это его "политическая компенсация" за отказ действующих грузинских властей наложить санкции на Россию.

Об этом на своей странице в соцсети написал представитель МИД Украины Олег Николенко.

"Курс Тбилиси на нормализацию отношений с Москвой происходит на фоне российской оккупации 20% грузинской территории, ползучей "бордеризации", похищения грузинских граждан, грубого нарушения прав и свобод человека на оккупированных территориях и заполнения Грузии российскими гражданами". Кремль получает уступки без ответственности за то горе, которое он причинил грузинскому народу. В 2008 году российские самолеты уже прилетали в Грузию, чтобы бомбить мирное население. Сейчас они планируют бомбить европейское будущее грузин”, — подчеркнул Олег Николенко.

По его словам, РФ не заинтересована в продвижении Грузии в ЕС и НАТО, ее процветании и развитии. Цель Москвы — создать условия, по которым прогресс будет невозможен.

“Доказано на опыте Беларуси, суверенитет и независимость которой были поглощены РФ. Политика сближения с агрессором не находит поддержки среди части грузинских политиков и населения, которые неоднократно публично выражали свою позицию, в частности в акциях протеста. В этом контексте мы выражаем солидарность и поддержку грузинам в их законном стремлении построить процветающее европейское государство в его международно признанных границах”, — подчеркнул спикер МИД Украины.

Он также добавил, что наше государство призывает грузинское правительство синхронизировать политику в отношении России с политикой ЕС, а также воздержаться от действий, отвергающих дальнейшее европейское движение Грузии.

Напомним, что в Грузии назвали решение российского диктатора Владимира Путина об отмене визового режима и возобновлении авиарейсов очередной провокацией, поскольку для этого требуется согласие самой страны.

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