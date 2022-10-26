Путин пытается скрыть свою нетрадиционную ориентацию отношениями с Кабаевой — Максакова

Путин не тратит время на женщин. Алину Кабаеву ему "подсунули" олигархи для того, чтобы прекратить поток слухов о его увлечении мужчинами.

Путин может увлекаться мужчинами, а Алину Кабаеву ему "подсунули" как оправдание его гетеросексуальной ориентации.

Об этом рассказала экс-депутат Госдумы РФ, оперная певица и блогер Мария Максакова.

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По ее словам, в жизни фюрера Путина Кабаева появилась внезапно – ее ему подсунули олигархи. Путин считал их роман достаточно удачным для того, чтобы уменьшить поток слухов о его увлечении мужчинами.

"Путин имитировал увлечение Кабаевой. Но когда речь зашла о чем-то посерьезнее, все поняли, что жить с ней он точно не собирается. Не хочет он делить с женщинами свое свободное время”, – заявила Мария Максакова.

Кстати, о нетрадиционной ориентации говорят и по отношению к главе Госдумы Вячеславу Володину. В то же время власти в РФ систематически усиливают давление на ЛГБТ-сообщество.

"Единственное, с чем Кабаева хорошо справилась, это то, что родила ему наследника. Сначала одного. И все равно ничего не получалось. Она решила закрепить и родила второго наследника", — отметила Максакова.

Напомним, что в Польше начнут проверять, ходят ли дети из Украины в школы.

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