Путин и Лукашенко / © Associated Press

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Россия усиливает давление на белорусского диктатора Александра Лукашенко, пытаясь получить доступ к территории Беларуси для реализации новых военных планов по Украине.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, Кремль активизировал давление на Минск с начала этого года. В Москве считают, что из-за замедления наступательных действий на Донбассе необходимо создавать новые очаги напряжения.

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Как утверждают американские и европейские чиновники, у России есть несколько конкретных целей по использованию белорусской территории.

В частности, речь идет о возможности регулярных запусков беспилотников по украинским объектам, расширить потенциальную линию боевых действий в направлении западных регионов Украины и заставить украинское командование перебрасывать резервы с других участков фронта.

В материале также отмечается, что Беларусь может рассматриваться Кремлем как площадка для гибридных операций против государств-членов НАТО. По мнению авторов публикации, Москва может стремиться проверить реакцию Североатлантического союза и ослабить международную поддержку Украины.

В прошлом году российские беспилотники уже фиксировались в воздушном пространстве Польши. Теперь, как отмечают источники, подобные инциденты могут приобрести системный характер.

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The Wall Street Journal также пишет, что одним из главных инструментов влияния Москвы на Минск остается финансовая зависимость белорусского режима от России.

По словам бывших сотрудников спецслужб, Кремль активно использует экономические рычаги для давления на белорусское руководство.

Как утверждается в материале, значительную часть переговоров от имени Москвы ведет посол РФ в Беларуси Борис Грызлов, поддерживающий прямой контакт с Лукашенко. Одним из ключевых аргументов российской стороны является угроза прекращения финансовой поддержки, от которой в значительной степени зависит белорусские власти.

Ранее сообщалось, что спикер Еврокомиссии Анитта Гиппер заявила, что Беларусь действительно помогает России вести войну против Украины, поэтому украинцы имеют право на самооборону.

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Мы ранее информировали, что глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на посольском круглом столе, заявил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского относительно Беларуси несут опасность.

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