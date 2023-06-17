Путин пытался оправдаться перед африканскими лидерами за похищение детей в Украине

Российский диктатор Владимир Путин пытался оправдаться перед африканскими лидерами за похищение детей из Украины, за что его объявил в розыск Международный уголовный суд.

Об этом Путин заявил во время пресс-конференции с приехавшими к нему на встречу в Санкт-Петербург африканскими лидерами.

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Он заявил, что якобы Россия пыталась увезти детей из зоны боевых действий.

"По поводу детей. Дети — святое дело. Мы вывозили их из зоны конфликта, спасая их жизнь и здоровье. Вот что происходило. Никто не собирался никаких детей разводить с семьями. Вывозили целыми детдомами", — заявил он.

Диктатор уверяет, что вывоз украинских детей на территорию России абсолютно легален.

"Абсолютно легально, поскольку руководители детдомов были их законными представителями. Мы никогда не были против того, чтобы дети воссоединялись с их семьями. Если их родственники объявлялись. Никаких препятствий никогда не было и никогда не будет", — рассказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что ФСБ РФ собираются реализовать комплекс заранее спланированных мер по вывозу украинских детей с временно оккупированных территорий и приграничных с Россией регионов в Крым.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне на оккупированных украинских землях отказываются лечить детей, у которых родители не имеют российского паспорта или не поддерживают Россию.

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